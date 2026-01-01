African
75 playlist(s)
Party Vybez
17K views
Amapiano
241 views
Chill Amapiano
4.9K views
Piano
223 views
East Africa
1.3K views
Saturday bangers
295 views
Vibe songs
493 views
Ancient Songs
712 views
car playlist
1.1K views
Naija
11K views
2025 Afrobeat Jams by Tomeee
1K views
Nigerian
1.7K views
Birthday Celebration
11K views
Nigeria Old Skool songs
10K views
piano chill
2.2K views
Mood
163 views
afrobeat $2025
2K views
La playlist du cœur ❤️
44K views
shower feel good songs
422 views
old school Nigeria
7.1K views
Amapiano
1.2K views
Naija
2.2K views
dera party
310 views
Miami
7.4K views
December playlist
1.5K views
Stephen 003
1.4K views
fresh naija
984 views
Naija oldschool
16K views
afro-american vibes
636 views
9ja Old school
8.4K views
Soft Naija
1.7K views
For the Love of music
163 views
Feel Good
550 views
Good old times
4.5K views
my music p
81K views
Piano Groove 2026
6.6K views
Amapiano flows
1K views
80’s Nigeria
27K views
Party jams
19K views
collo blue songs
4.7K views
Amapiano
2.4K views
Naija
8.7K views
House
6.1K views
Afrobeat
2.4K views
December
16K views
Tinos Makossa jams
1.9K views
2026 Playlist
290 views
Barça African Connect
164 views
Lucky Dube
17K views
favourite
575 views