African

75 playlist(s)

The Hits: 80s & Beyond Nigeria

The Hits: 80s & Beyond Nigeria
Naija 2010s Hits

Naija 2010s Hits
Throwback Naija Party

Throwback Naija Party
C'est Makossa

C'est Makossa
Top Afropop

Top Afropop
Classic Afro Reggae

Classic Afro Reggae
Afro-Piano Gbedu

Afro-Piano Gbedu
Amapiano Essence

Amapiano Essence
Eastern Flavour

Eastern Flavour
Afropoppin'

Afropoppin'
Throwback Mzansi

Throwback Mzansi
Amapiano Hits 2025

Amapiano Hits 2025
AmaPiano Trip

AmaPiano Trip
Afrobeats Hits 2025

Afrobeats Hits 2025
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Afropop Hits 2025

Afropop Hits 2025
Owambe

Owambe
Afro-House Sensations

Afro-House Sensations
Amapiano Hits 2024

Amapiano Hits 2024
Afrobeats Now

Afrobeats Now
Amapiano Hits of 2023

Amapiano Hits of 2023

Naija Central

Naija Central
Afrobeats Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023
Afrobeats Party

Afrobeats Party
Global Collabs Hotlist

Global Collabs Hotlist
Party Vybez

Party Vybez

17K views

Amapiano

Amapiano

241 views

Chill Amapiano

Chill Amapiano

4.9K views

Piano

Piano

223 views

East Africa

East Africa

1.3K views

Saturday bangers

Saturday bangers

295 views

Vibe songs

Vibe songs

493 views

Ancient Songs

Ancient Songs

712 views

car playlist

car playlist

1.1K views

Naija

Naija

11K views

2025 Afrobeat Jams by Tomeee

2025 Afrobeat Jams by Tomeee

1K views

Nigerian

Nigerian

1.7K views

Birthday Celebration

Birthday Celebration

11K views

Nigeria Old Skool songs

Nigeria Old Skool songs

10K views

piano chill

piano chill

2.2K views

Mood

Mood

163 views

afrobeat $2025

afrobeat $2025

2K views

La playlist du cœur ❤️

La playlist du cœur ❤️

44K views

shower feel good songs

shower feel good songs

422 views

old school Nigeria

old school Nigeria

7.1K views

Amapiano

Amapiano

1.2K views

Naija

Naija

2.2K views

dera party

dera party

310 views

Miami

Miami

7.4K views

December playlist

December playlist

1.5K views

Stephen 003

Stephen 003

1.4K views

fresh naija

fresh naija

984 views

Naija oldschool

Naija oldschool

16K views

afro-american vibes

afro-american vibes

636 views

9ja Old school

9ja Old school

8.4K views

Soft Naija

Soft Naija

1.7K views

For the Love of music

For the Love of music

163 views

Feel Good

Feel Good

550 views

Good old times

Good old times

4.5K views

my music p

my music p

81K views

Piano Groove 2026

Piano Groove 2026

6.6K views

Amapiano flows

Amapiano flows

1K views

80’s Nigeria

80’s Nigeria

27K views

Party jams

Party jams

19K views

collo blue songs

collo blue songs

4.7K views

Amapiano

Amapiano

2.4K views

Naija

Naija

8.7K views

House

House

6.1K views

Afrobeat

Afrobeat

2.4K views

December

December

16K views

Tinos Makossa jams

Tinos Makossa jams

1.9K views

2026 Playlist

2026 Playlist

290 views

Barça African Connect

Barça African Connect

164 views

Lucky Dube

Lucky Dube

17K views

favourite

favourite

575 views