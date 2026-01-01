Summer

151 playlist(s)

Sommerhits 2026

Sommerhits 2026
Beach Beats

Beach Beats
Happy Pop

Happy Pop
Tropical House

Tropical House
Schlager Motivation

Schlager Motivation
Ultimate Summer Hits

Ultimate Summer Hits
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
Party Time

Party Time
Laid Back Summer

Laid Back Summer
Deep House 2026

Deep House 2026
Singalong Hits: Germany

Singalong Hits: Germany
Energy Boost - Pop & Dance

Energy Boost - Pop & Dance
Sunshine Indie

Sunshine Indie
Afrobeats Party

Afrobeats Party
Party Schlager

Party Schlager
Schlager Summer

Schlager Summer
sad summer

sad summer
All-Time Summer Jams

All-Time Summer Jams
Summer Dance Classics

Summer Dance Classics
Classic Rock Summer

Classic Rock Summer
'80s Summer Grooves

'80s Summer Grooves
Moody

Moody

4.9K views

White

White

347 views

music pop

music pop

475 views

Partymix

Partymix

20K views

Seasons best 21-22

Seasons best 21-22

173 views

Pop

Pop

166 views

Soul des années 70 : les indispensables

Soul des années 70 : les indispensables

64K views

Party Vybez

Party Vybez

17K views

summer mix for besties

summer mix for besties

379 views

Old School

Old School

1.3K views

All or Nothing Running

All or Nothing Running

135 views

Summer Dance Music

Summer Dance Music

37K views

Get up amd go

Get up amd go

130K views

80's music

80's music

16K views

Melhores batidas de sempre 🎶

Melhores batidas de sempre 🎶

8K views

Headed west, a Rocky mountain drive

Headed west, a Rocky mountain drive

211 views

Aktuell

Aktuell

62K views

Geburtstag Musik

Geburtstag Musik

961 views

클럽음악

클럽음악

941 views

Beach vibes

Beach vibes

1K views

Meine Song's

Meine Song's

18K views

Beach

Beach

9.9K views

Party

Party

1.2K views

Car playlist

Car playlist

551 views

alt tracks

alt tracks

993 views

car sing along

car sing along

133K views

Summer

Summer

644 views

Meine Liste

Meine Liste

665 views

Ambiance

Ambiance

316 views

Drive

Drive

1.2K views

Happy Happy Happy Music

Happy Happy Happy Music

227K views

Lieder 2025

Lieder 2025

832 views

80's & 90's Hits

80's & 90's Hits

290K views

Fasching 25

Fasching 25

4.5K views

Mix April 2024

Mix April 2024

1.4K views

Relaxing soulful music

Relaxing soulful music

554 views

Músicas indies alegres

Músicas indies alegres

347 views

feel good 80s

feel good 80s

14K views

house and tecno

house and tecno

665 views

Beach Chill 2023 ️ Summer Vibes

Beach Chill 2023 ️ Summer Vibes

18K views

Pop Energy Boost

Pop Energy Boost

565 views

Holiday Party 2023

Holiday Party 2023

1.3K views

Starry Night

Starry Night

740 views

80s &90s

80s &90s

29K views

Elektropop & Schlager

Elektropop & Schlager

29K views

Soul

Soul

30K views

Divers

Divers

15K views

Great Songs

Great Songs

52K views

For me

For me

976 views

summer dance

summer dance

2.1K views

Nigeria

Nigeria

847 views

Anniversary Party

Anniversary Party

5.8K views

Night ski

Night ski

642 views

Drive

Drive

1.7K views

party playlist

party playlist

28K views

Bigger Than Indie

Bigger Than Indie

201 views

Schlager Mix

Schlager Mix

365K views

This and that

This and that

182 views

schlager

schlager

851 views

fresh house 2025

fresh house 2025

2.8K views

ambiance

ambiance

576 views

LOS40 Dance (2025)

LOS40 Dance (2025)

2.1K views

growing up

growing up

1.8K views

workout

workout

131 views

meine Playlist

meine Playlist

8.2K views

soul mix 70's

soul mix 70's

26K views

'70s Soul Essentials

'70s Soul Essentials

98K views

Motor City Hits

Motor City Hits

2.5K views

Happiness Radio

Happiness Radio

3.2K views

Wir sind alle Dorfkinder

Wir sind alle Dorfkinder

36K views

Workout

Workout

867 views

Podzimní Chill

Podzimní Chill

155 views

jumping music

jumping music

22K views

Deutscher Mix

Deutscher Mix

27K views

Cool kids 2023

Cool kids 2023

2.1K views

Garden

Garden

206 views

White Boy Trunks

White Boy Trunks

449 views

Mix ältere Schlager

Mix ältere Schlager

1K views

House

House

984 views

10/10s from the 10s

10/10s from the 10s

204 views

English

English

1.5K views

More Recent

More Recent

41K views

80's Arcade

80's Arcade

47K views

schlager 01

schlager 01

1.5K views

party time

party time

1.1K views

dance

dance

1.1K views

Summer beats

Summer beats

1.2K views

Workout

Workout

176 views

Number One R&B Hits 1972-1973

Number One R&B Hits 1972-1973

23K views

good mix

good mix

333 views

Road Trip

Road Trip

8.6K views

2016 white girl music

2016 white girl music

21K views

Teen Years

Teen Years

6.7K views

schlager

schlager

375 views

Marieta boladora

Marieta boladora

642 views

Recent Jams

Recent Jams

293 views

Play list to think about N💖

Play list to think about N💖

1.1K views

schlager 2025

schlager 2025

70K views

Pacha Ibiza 2025 - Official Playlist

Pacha Ibiza 2025 - Official Playlist

21K views

Modern Songs

Modern Songs

630 views

Old Songs

Old Songs

865 views

Party jams

Party jams

19K views

The Kroc 80's Dance Hits

The Kroc 80's Dance Hits

918K views

Afro beats

Afro beats

1.3K views

Wedding songs

Wedding songs

5.8K views

2022 and still good

2022 and still good

23K views

Rock 'n' roll oldies

Rock 'n' roll oldies

116K views

Soft Naija

Soft Naija

1.7K views

Old school jams

Old school jams

99K views

I think you'll like these...

I think you'll like these...

620 views

Summer 2025

Summer 2025

1.8K views

Oldies

Oldies

290 views

summer breeze

summer breeze

472 views

2000s babies

2000s babies

15K views

Schlager und Pop

Schlager und Pop

194 views

Refresh

Refresh

297 views

good playlist

good playlist

493 views

Fall of summer

Fall of summer

950 views

Pop

Pop

279 views

Partymusik

Partymusik

57K views

Night drive Vibes

Night drive Vibes

135K views

My 80s

My 80s

15K views

Car chillin

Car chillin

266 views

Old School soul/funk

Old School soul/funk

2.3K views

House Music Run

House Music Run

186 views

Internationale Musik

Internationale Musik

688 views

Schlager 2026

Schlager 2026

733 views

summer 25

summer 25

11K views

Feel like a kid again

Feel like a kid again

21K views

Naija

Naija

8.4K views