J-Pop

73 playlist(s)

JAPANIQUE

JAPANIQUE
J-Hits!

J-Hits!
Boys Group Japan

Boys Group Japan
Idol Japan

Idol Japan
SSW

SSW
Catch Up Japan

Catch Up Japan
Replay Japan

Replay Japan
Japan Big Hits

Japan Big Hits
Sing-along J-Pop

Sing-along J-Pop
The Hits: ‘10s Japan

The Hits: ‘10s Japan
Japan Hits: '00s

Japan Hits: '00s
Japan Hits: '70s

Japan Hits: '70s
Japan Hits: '80s

Japan Hits: '80s
Japan Hits: '90s

Japan Hits: '90s
J-Drama TV Hits

J-Drama TV Hits
Japan Ballads

Japan Ballads
Queens of J-Pop

Queens of J-Pop
Karaoke Hits: Japan

Karaoke Hits: Japan
Covers Japan

Covers Japan
Showtime

Showtime
Retake Japan

Retake Japan
Reiwa Era J-Pop

Reiwa Era J-Pop
Teen J-Pop

Teen J-Pop
懐メロ（エアチェックって若い人には死語かな？）

懐メロ（エアチェックって若い人には死語かな？）

32K views

202601ベストヒット

202601ベストヒット

4.1K views

プレイリスト

プレイリスト

3K views

お気に入り

お気に入り

265 views

運転中に聴くな

運転中に聴くな

20K views

懐かしい

懐かしい

10K views

カラオケ

カラオケ

5.9K views

好き

好き

7.9K views

アイナ

アイナ

245 views

姫ビック

姫ビック

62K views

最新ドラマ主題歌

最新ドラマ主題歌

555K views

2020邦楽ベスト

2020邦楽ベスト

17K views

懐メロ

懐メロ

6.3K views

聴きたい曲

聴きたい曲

174 views

MAJ2026 最優秀ニュー・アーティスト賞 エントリー

MAJ2026 最優秀ニュー・アーティスト賞 エントリー

6.4K views

My Best Japanese Anime Songs in Spring of 2026

My Best Japanese Anime Songs in Spring of 2026

466 views

アニソン

アニソン

22K views

みゆき

みゆき

19K views

マイベスト

マイベスト

3.7K views

90年代

90年代

4K views

カラオケ

カラオケ

584 views

お気に入り

お気に入り

4.5K views

カラオケ歌いたい曲

カラオケ歌いたい曲

471 views

マジで好きなやつ

マジで好きなやつ

556 views

ノリノリ邦楽

ノリノリ邦楽

1.2K views

好きな曲

好きな曲

152 views

好きな曲メドレー

好きな曲メドレー

1.2K views

最新好きな曲

最新好きな曲

40K views

ドライブ

ドライブ

38K views

ポジティブ

ポジティブ

170 views

朝のモチベ上がる

朝のモチベ上がる

838 views

懐かしい曲

懐かしい曲

121K views

ドライブ用

ドライブ用

364 views

いい曲

いい曲

264 views

うた

うた

6.8K views

音楽

音楽

69K views

マイプレイリスト

マイプレイリスト

411 views

ポップス

ポップス

3.7K views

最高の曲

最高の曲

46K views

懐メロ

懐メロ

24K views

お気に入り

お気に入り

11K views

カラオケ

カラオケ

42K views

好きなやつ

好きなやつ

150K views

ドラマ

ドラマ

330 views

懐メロ

懐メロ

190K views

2026のライブラリ

2026のライブラリ

414 views

最新曲

最新曲

597 views

アイドル

アイドル

712 views

80年代

80年代

342 views

人気

人気

21K views