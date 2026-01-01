Arabic

122 playlist(s)

Shkad Iraqi

Shkad Iraqi
Khaleeji Marra

Khaleeji Marra
Gamed

Gamed
Aywa Araby

Aywa Araby
Tarab

Tarab
Arabs Abroad

Arabs Abroad
All Time Egyptian Hits

All Time Egyptian Hits
Fresh Arabic

Fresh Arabic
All Time Khaleeji Hits

All Time Khaleeji Hits
Levant Hotlist

Levant Hotlist
All Time Arabic Hits

All Time Arabic Hits
All Time Iraqi Hits

All Time Iraqi Hits

Fresh Egyptian

Fresh Egyptian
عربي RAP

عربي RAP
Fresh Khaleeji

Fresh Khaleeji
Maghreb Hotlist

Maghreb Hotlist
Egyptian Rap

Egyptian Rap
Arabic On Repeat

Arabic On Repeat
El Zaman El Gameel

El Zaman El Gameel
Fresh Iraqi

Fresh Iraqi
Sheilat

Sheilat
Mahraganat

Mahraganat
Maghreb Rap

Maghreb Rap
Arabic EDM Anthems

Arabic EDM Anthems
Khaleeji On Repeat

Khaleeji On Repeat
Fresh Mahraganat

Fresh Mahraganat
Nostalgic Oldies

Nostalgic Oldies
Iraqi On Repeat

Iraqi On Repeat
Arabic Hits 2021

Arabic Hits 2021
All Time Lebanese Hits

All Time Lebanese Hits
Egyptian On Repeat

Egyptian On Repeat
Ketha Saudi

Ketha Saudi
Arabic Love Songs

Arabic Love Songs
Egyptian Rap Essentials

Egyptian Rap Essentials
'10s Iraqi

'10s Iraqi
'00s Arabic Sing-along Anthems

'00s Arabic Sing-along Anthems
All Time Maghreb Hits

All Time Maghreb Hits
Jalsat

Jalsat
Egyptian Hits 2021

Egyptian Hits 2021
Your Morning Coffee

Your Morning Coffee
Khaleeji Love Songs

Khaleeji Love Songs
Dabkeh Party Starters

Dabkeh Party Starters
'90s Arabic Sing-along Anthems

'90s Arabic Sing-along Anthems
Iraqi Love Songs

Iraqi Love Songs
'10s Egyptian

'10s Egyptian
Feel Good Arabic

Feel Good Arabic
'10s Khaleeji

'10s Khaleeji
Egyptian '00s

Egyptian '00s
Rai

Rai
Arabic Workout

Arabic Workout
'80s Arabic Sing-along Anthems

'80s Arabic Sing-along Anthems
Iraqi Feel Good

Iraqi Feel Good
Egyptian '90s

Egyptian '90s
Khaleeji '00s

Khaleeji '00s
Party Arabic Style

Party Arabic Style
Afro Arabic

Afro Arabic
Egyptian '80s

Egyptian '80s
Khaleeji '90s

Khaleeji '90s

Arabic Rap Royalty

Arabic Rap Royalty
Iraqi Sad Songs

Iraqi Sad Songs
Instrumental Arabic

Instrumental Arabic
Nour el Ain

Nour el Ain
Lebanese Hits 2021

Lebanese Hits 2021
Khaleeji '80s

Khaleeji '80s
Saddest Arabic Songs of All Time

Saddest Arabic Songs of All Time
El Gai Ahla

El Gai Ahla
Belly Dancing Anthems

Belly Dancing Anthems
Iraqi Party

Iraqi Party
Hala Amreeka

Hala Amreeka
Khaleeji Sad

Khaleeji Sad
Qahwa Sada

Qahwa Sada
Egyptian Party Starters

Egyptian Party Starters
Nouveau MR

Nouveau MR

992 views

موسيقية

موسيقية

90K views

Arab

Arab

1.6K views

اغاني نون

اغاني نون

885 views

Arabic

Arabic

15K views

Songs I Love 80s - 90s

Songs I Love 80s - 90s

2.2K views

أجمل أغاني مغربيه 2026

أجمل أغاني مغربيه 2026

43K views

خليجي جديد

خليجي جديد

540K views

حاتم

حاتم

4.6K views

راب

راب

176 views

رومانسي

رومانسي

18K views

Playlist 01

Playlist 01

42K views

اغاني

اغاني

48K views

Été

Été

2.3K views

عبق الماضي

عبق الماضي

79K views

Arabic list

Arabic list

40K views

دازو ليام

دازو ليام

59K views

اكشن

اكشن

506 views

موسيقى من إيلينا في مصر

موسيقى من إيلينا في مصر

7.5K views

Francia

Francia

450 views

راب

راب

1.4K views

تركية

تركية

1.7K views

90s

90s

873 views

شيلات بدون نت

شيلات بدون نت

1.1M views

عربي

عربي

745 views

اذاعة الاغاني

اذاعة الاغاني

453K views

كوكتيل حلو

كوكتيل حلو

546K views

بندق

بندق

199K views

حب

حب

863 views

arabe oriente

arabe oriente

223 views

Arabic

Arabic

1.1K views

Egyptian

Egyptian

1.8K views

الميدار

الميدار

35K views

رقص

رقص

18K views

سفير

سفير

248K views

ابو صلاح

ابو صلاح

128K views

Arabi

Arabi

15K views

collection

collection

1K views

لا

لا

47K views

ميحد

ميحد

32K views

راب

راب

1K views

Arabic

Arabic

2.6K views

راب بوووووم

راب بوووووم

34K views

رقص شرقي

رقص شرقي

1K views

Man mix

Man mix

196 views

ورود

ورود

5.5K views

عرااكي

عرااكي

802 views

اغاني

اغاني

93K views

خبز وحشيش وقمر

خبز وحشيش وقمر

15K views

اغاني حلوه

اغاني حلوه

183K views