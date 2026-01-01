German pop
42 playlist(s)
Kindheitslieder
1.2K views
German music
248 views
Deutsche Musik
543 views
Good vibes
26K views
Gute Alte Zeiten
21K views
Meine Lieblingslieder
1.9K views
Lieder
2.4K views
Musik zum Nachdenken
78K views
Sommer Playlist
14K views
Party
10K views
german songs
4.6K views
Deutschland music
91K views
Deutsch Pop
429 views
My Favorit
4K views
Lieblings Musik
10K views
Lernen
562 views
Frühling 2026
2.3K views
beste Musik
72K views
Rap
940 views
Deutsche Musik
15K views
Meine Lieblings playlist
247 views
Party
791 views
Meine Lieder
198K views
Liebling's Musig im Moment
13K views
lieblings Lieder
4.3K views
Auto
2K views
Charts
13K views
German Songs
8.4K views
Banger
1K views
Vielleicht
1K views
Deutsch Musik
402 views