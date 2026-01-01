Indie & alternative

97 playlist(s)

Alternative Current: Hits

Alternative Current: Hits
Line Up: Indie + Alternative

Line Up: Indie + Alternative
Today's Indie Hits

Today's Indie Hits
New Alternative Indie

New Alternative Indie
Fresh New Indie

Fresh New Indie
Your New Alternative

Your New Alternative
New Alt

New Alt
Indie Anthems

Indie Anthems
Eclectic Rock

Eclectic Rock
Heavy Stereo: Indie Rock

Heavy Stereo: Indie Rock
Alt on Repeat

Alt on Repeat
Ultimate Indie Anthems

Ultimate Indie Anthems
Indie Overload

Indie Overload
Coffee Shop Indie

Coffee Shop Indie
All-Time Alt

All-Time Alt
Alt-Pop Hits

Alt-Pop Hits
'00s Alternative

'00s Alternative
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Alternative All Day

Alternative All Day
Indo Indie

Indo Indie
Tangente Brazilian Indie

Tangente Brazilian Indie
Indie music from Argentina

Indie music from Argentina
Indie Pop

Indie Pop
Indietronica Essentials

Indietronica Essentials
Turkish Indie Hotlist

Turkish Indie Hotlist
Queens of Indie

Queens of Indie
ALTNTVO

ALTNTVO
Supersonic Sing-Along

Supersonic Sing-Along
Sunshine Indie

Sunshine Indie
Querfeldein: German Indie Hits

Querfeldein: German Indie Hits
sad summer

sad summer
Indie Gold

Indie Gold

Antenna

Antenna
slowcore

slowcore
Take It Easy Indie

Take It Easy Indie
Drift Away Indie

Drift Away Indie
Festival Anthems

Festival Anthems
Genre Blurring

Genre Blurring
Indie Lovers Mixtape

Indie Lovers Mixtape
Asian Wave

Asian Wave
new boleros

new boleros
Éxitos Indie

Éxitos Indie
New Latin Alt & Indie

New Latin Alt & Indie
Musas Alternativas

Musas Alternativas
Acoustic Indie & Alternative

Acoustic Indie & Alternative
Mellow Indie

Mellow Indie
A Happy Alternative

A Happy Alternative
Rainy Day Mix

Rainy Day Mix

847 views

warmer & warmer

warmer & warmer

295 views

best songs of 2025

best songs of 2025

1K views

easy listening

easy listening

457 views

Felizmente triste

Felizmente triste

177 views

シーシャ

シーシャ

135 views

Primavera26.

Primavera26.

627 views

I feel like a cold winter snowy day

I feel like a cold winter snowy day

231 views

Fresh Boleros

Fresh Boleros

2.1K views

musica indie

musica indie

427 views

Indie90

Indie90

828 views

indie argentino

indie argentino

39K views

New Indie playlist start 2023-

New Indie playlist start 2023-

277 views

спокій

спокій

569 views

Recent Jams

Recent Jams

293 views

indie

indie

6.2K views

Trinkets Soundtrack (Netflix)

Trinkets Soundtrack (Netflix)

7.2K views

Saturday Biscuits

Saturday Biscuits

126 views

flow state

flow state

264 views

so alternativas

so alternativas

3.3K views

Regular Rotation

Regular Rotation

3.7K views

Chill Writing Playlist

Chill Writing Playlist

5.6K views

Cambio Estacionario

Cambio Estacionario

313 views

My Alternative

My Alternative

4.9K views

UK Indie & Britpop 1995-2005

UK Indie & Britpop 1995-2005

91K views

Culture Study Songs of the 2026 Summer

Culture Study Songs of the 2026 Summer

626 views

ドライブ

ドライブ

962 views

Tastes like Indie Mint

Tastes like Indie Mint

1.4K views

alt tracks

alt tracks

993 views

Eita brasileira

Eita brasileira

176 views

Winter 2026

Winter 2026

578 views

Yeni iyi

Yeni iyi

318 views

Too Big To Fail

Too Big To Fail

222 views

Car Trip

Car Trip

675 views

Deutsche Lieder

Deutsche Lieder

584 views

indie

indie

308 views

Oh to be young

Oh to be young

8.3K views

Wedding

Wedding

129 views

March 2026

March 2026

195 views

Nouveau Latin

Nouveau Latin

358 views

besto playlisto

besto playlisto

556 views

Rainy and Dark days

Rainy and Dark days

180 views

Alternative

Alternative

1.2K views

relax

relax

965 views

90s tunes

90s tunes

268K views

Majezik gerektirmeyen şarkılar

Majezik gerektirmeyen şarkılar

750 views

Sommer2026

Sommer2026

227 views

Indie chill

Indie chill

843 views

The Ladies

The Ladies

201 views

lo lindo de lo romantico

lo lindo de lo romantico

6.8K views