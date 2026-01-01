Folk & acoustic

87 playlist(s)

Essential Folk

Essential Folk
Essential Bluegrass

Essential Bluegrass
Traditional Bluegrass

Traditional Bluegrass
Daughters of Folk

Daughters of Folk
Acoustic Covers of Love Songs

Acoustic Covers of Love Songs
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Acoustic Pop

Acoustic Pop
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Campfire Classics

Campfire Classics
Acoustic Singer-Songwriters

Acoustic Singer-Songwriters
Singer-Songwriter Classics

Singer-Songwriter Classics
Peaceful Singer-Songwriter

Peaceful Singer-Songwriter

Harvest Moon

Harvest Moon
Traditional Celtic Folk

Traditional Celtic Folk
Presenting Bob Dylan

Presenting Bob Dylan
Contemporary Classical Guitar

Contemporary Classical Guitar
Rustic Ramble

Rustic Ramble
The New Roots

The New Roots
Soca Now

Soca Now
Hawaiian Folk

Hawaiian Folk
Farm to Table

Farm to Table
Romantic Boleros

Romantic Boleros
Ambiente Acústico

Ambiente Acústico
Folklore from Argentina

Folklore from Argentina
Argentinian Tango

Argentinian Tango
Gujarati Folk

Gujarati Folk
Rajasthani Folk

Rajasthani Folk
Kollywood Kuthu

Kollywood Kuthu
Bollywood Folk

Bollywood Folk
OPM Folk

OPM Folk
OPM Acoustic

OPM Acoustic
Acoustic Thai Pop

Acoustic Thai Pop
Ukrainian Folk

Ukrainian Folk
Acoustic Japan

Acoustic Japan
쉼온

쉼온
MEMLEKET Turkish Folk

MEMLEKET Turkish Folk
Acoustic Hibernation

Acoustic Hibernation
노래

노래

404 views

meditation

meditation

284 views

road trip

road trip

568 views

Birth - Chill

Birth - Chill

289 views

Songs to walk to in a nice park

Songs to walk to in a nice park

323 views

Sarah’s mega vibe

Sarah’s mega vibe

327 views

Tangos para saborear el amor y la nostalgia

Tangos para saborear el amor y la nostalgia

61K views

Boleros románticos

Boleros románticos

445 views

Morning Coffee

Morning Coffee

456 views

聞きたいわ

聞きたいわ

173 views

듣기편한팝

듣기편한팝

776 views

Indie Spring 2026

Indie Spring 2026

1K views

Car song

Car song

1K views

Running Playlist

Running Playlist

434 views

Прикольний блюз

Прикольний блюз

810 views

Folklore

Folklore

107 views

Krishna Song

Krishna Song

237K views

Chill

Chill

140 views

Folk Legends

Folk Legends

10K views

Mellow Tunes

Mellow Tunes

1.1K views

Chill

Chill

4.3K views

Best Bollywood Party Songs 🥳

Best Bollywood Party Songs 🥳

99K views

Vibe

Vibe

5.8K views

이불속에서 듣는 POP

이불속에서 듣는 POP

8K views

切ないLove Song

切ないLove Song

2.7K views

Folk and Country Blues

Folk and Country Blues

1.1K views

Filipino songs sheesh

Filipino songs sheesh

61K views

Gospel

Gospel

4K views

Україно

Україно

4.6K views

Spring 2026

Spring 2026

650 views

Gentle mornings

Gentle mornings

564 views

Maria

Maria

1K views

folk songs

folk songs

2.1K views

Meditacion

Meditacion

556 views

Dar’s Playlist

Dar’s Playlist

1K views

Irish

Irish

394 views

Sunday Morning Chill

Sunday Morning Chill

259 views

Escuchadas

Escuchadas

8.1K views

Acoustic

Acoustic

687 views

차트

차트

604 views

working song

working song

3.6K views

acoustic

acoustic

14K views

Tamil

Tamil

136K views

काली राजस्थानी

काली राजस्थानी

194K views

road trip

road trip

6K views

Soft Hearted Jams

Soft Hearted Jams

802 views

Off to the wilderness

Off to the wilderness

466 views

work out

work out

329 views

アコギ

アコギ

150 views

summer of love

summer of love

645 views