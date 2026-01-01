Mandopop & cantopop

81 playlist(s)

Mando Flow

Mando Flow
Canto Flow

Canto Flow
Mellow Mandopop Ballad

Mellow Mandopop Ballad
Feel-Good Mandopop

Feel-Good Mandopop
Turn Up! Mandopop Hip-Hop

Turn Up! Mandopop Hip-Hop
Energy Boost Mandopop Hip-Hop

Energy Boost Mandopop Hip-Hop
Mellow Mandopop Indie/Folk

Mellow Mandopop Indie/Folk
Feel-Good Mandopop Indie

Feel-Good Mandopop Indie
Mandopop Dance Music for Working out

Mandopop Dance Music for Working out
Mandopop Rock'n Roll

Mandopop Rock'n Roll
Easy-listen Mandopop

Easy-listen Mandopop
Warm-hearted Mandopop Ballad

Warm-hearted Mandopop Ballad
Mandopop Dance Party

Mandopop Dance Party
Best of 70s Mandopop

Best of 70s Mandopop
The Hits: 80s Mandopop

The Hits: 80s Mandopop
The Hits: 90s Mandopop

The Hits: 90s Mandopop
The Hits: 00s Mandopop

The Hits: 00s Mandopop
Refreshing Hong Kong Music

Refreshing Hong Kong Music
Hong Kong High-Energy Music

Hong Kong High-Energy Music
Energy Boost Hong Kong Hip-Hop

Energy Boost Hong Kong Hip-Hop
Feel-Good Hong Kong Indie

Feel-Good Hong Kong Indie
Mellow Hong Kong Ballad

Mellow Hong Kong Ballad
Canto Love Songs

Canto Love Songs
All Time Cantopop Hits

All Time Cantopop Hits
Best of 70s Cantopop

Best of 70s Cantopop
The Hits: 80s Cantopop

The Hits: 80s Cantopop
The Hits: 90s Cantopop

The Hits: 90s Cantopop
The Hits: 00s Cantopop

The Hits: 00s Cantopop
All Time Mandopop Hits

All Time Mandopop Hits
Cantopop Hits 2025

Cantopop Hits 2025
Mandopop Hits 2025

Mandopop Hits 2025
輕柔華語音樂

輕柔華語音樂

77K views

Canton 70s

Canton 70s

33K views

My A List

My A List

173 views

Mandarin Pop

Mandarin Pop

5.4K views

Relax

Relax

492 views

90年代粵語歌

90年代粵語歌

5.4K views

Mandarin Best Duet Songs

Mandarin Best Duet Songs

199 views

華語健身音樂

華語健身音樂

1.2K views

Mandarin Oldies

Mandarin Oldies

217K views

C-Pop Smooth Flow: R&B & Vibes 🌊✨

C-Pop Smooth Flow: R&B & Vibes 🌊✨

6.5K views

九十年代

九十年代

18K views

粵語金曲

粵語金曲

11K views

Rap

Rap

546 views

Move

Move

46K views

老歌金曲

老歌金曲

925 views

日常音樂

日常音樂

1.7K views

喜歡的歌

喜歡的歌

723 views

最新音樂

最新音樂

2.2K views

新粤语流行

新粤语流行

868 views

1980國語歌曲

1980國語歌曲

9K views

80年代女歌手

80年代女歌手

30K views

音樂永續作品

音樂永續作品

6.7K views

Nhạc Trung

Nhạc Trung

361 views

2000年懷念歌曲

2000年懷念歌曲

2.1K views

華語抒情

華語抒情

28K views

Favourite HK 90s

Favourite HK 90s

461K views

80金曲

80金曲

13K views

Background music

Background music

88K views

跨年熱門華語

跨年熱門華語

885 views

R&B

R&B

343 views

我的情歌年代

我的情歌年代

40K views

我的音樂庫

我的音樂庫

10K views

2025 Canton Pop

2025 Canton Pop

789 views

Chinese

Chinese

957 views

好聽華語歌曲

好聽華語歌曲

24K views

canton pop 90s

canton pop 90s

1.1K views

香港Disco

香港Disco

3.3K views

Drive

Drive

1K views

華語金曲

華語金曲

518 views

Queen

Queen

2.3K views

流行音乐榜

流行音乐榜

21K views

輕鬆愉快華語音樂

輕鬆愉快華語音樂

8.8K views

懷舊金曲

懷舊金曲

10K views

2001流行歌曲

2001流行歌曲

923 views

80年代粤歌

80年代粤歌

17K views

老歌曲

老歌曲

6.8K views

華語舞曲

華語舞曲

34K views

memories

memories

121K views

華語新歌

華語新歌

941 views

listen

listen

591 views