R&B & soul

125 playlist(s)

Endless R&B Throwbacks

Endless R&B Throwbacks
Neo Soul Essentials

Neo Soul Essentials
Chill R&B

Chill R&B
Highline: Today's R&B Hits

Highline: Today's R&B Hits
I'm a Flirt

I'm a Flirt
Soothing Soul

Soothing Soul
Essential '90s R&B

Essential '90s R&B
Feel-Good R&B Vibes

Feel-Good R&B Vibes
New R&B

New R&B
R&B Party

R&B Party
Acoustic Soul

Acoustic Soul
'90s Slow Jams

'90s Slow Jams
Cuffin' Season

Cuffin' Season
Feel-Good Hip Hop and R&B

Feel-Good Hip Hop and R&B
Sunshine Soul

Sunshine Soul
Groove On

Groove On
'90s R&B

'90s R&B
'90s R&B Party

'90s R&B Party
Calm Night Drive Korean Ballad/R&B

Calm Night Drive Korean Ballad/R&B
Neo-Soul Revival

Neo-Soul Revival
Dip It Low: '00s R&B Party

Dip It Low: '00s R&B Party
Biggest R&B Hits

Biggest R&B Hits
Afro R&B Wave

Afro R&B Wave
'80s R&B + Soul

'80s R&B + Soul
Incense & Tea

Incense & Tea
'00s Vibes Only

'00s Vibes Only
Never-Ending Slow Jams

Never-Ending Slow Jams
Running On R&B

Running On R&B
Brown Sugar: New Collabs

Brown Sugar: New Collabs
Motown in the '70s

Motown in the '70s
Motown Dance Party

Motown Dance Party
'00s R&B Chill

'00s R&B Chill
R&B Party-Starters

R&B Party-Starters
No Diggity: Chill '90s Rap and R&B

No Diggity: Chill '90s Rap and R&B
End of the Road: Classic R&B Breakup

End of the Road: Classic R&B Breakup
Classic Sunshine Soul

Classic Sunshine Soul
Pop R&B Jams

Pop R&B Jams
Cloudy Day R&B

Cloudy Day R&B
'00s R&B

'00s R&B
OPM R&B Soul

OPM R&B Soul
Brand New Korean R&B

Brand New Korean R&B
'60s R&B + Soul

'60s R&B + Soul

Essential '80s R&B

Essential '80s R&B
Late-Night Rendezvous

Late-Night Rendezvous
Sing-Along Soul

Sing-Along Soul
'80s Slow Jams

'80s Slow Jams
Boy, Bye

Boy, Bye
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Funk & Soul Power

Funk & Soul Power
'10s R&B

'10s R&B
50 Shades of R&B

50 Shades of R&B
Sweet Soul Revival

Sweet Soul Revival

Vibes on Deck

Vibes on Deck
Today's R&B Christmas

Today's R&B Christmas
R&B Blueprints

R&B Blueprints
Shea Butter Groove

Shea Butter Groove
Chill Korean Hip-Hop/R&B

Chill Korean Hip-Hop/R&B
'10s Korean R&B

'10s Korean R&B
Christian R&B

Christian R&B
Soul Made in Philly

Soul Made in Philly

Essential Motown Hits

Essential Motown Hits
New & Timeless Soul Hits

New & Timeless Soul Hits
Heartbreak R&B

Heartbreak R&B
R&B Japan

R&B Japan
Kings of R&B

Kings of R&B
'10s Adult R&B

'10s Adult R&B
SAY NO MORE: Rap + R&B Hits

SAY NO MORE: Rap + R&B Hits
Cloud Nine R&B

Cloud Nine R&B
'10s R&B Chill

'10s R&B Chill
R&B love

R&B love

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B
UK R&B Hits 2025

UK R&B Hits 2025
Esensi R&B

Esensi R&B
R&B Hits 2022

R&B Hits 2022
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
Cleaning the house soundtrack

Cleaning the house soundtrack

1K views

90s

90s

57K views

Mood

Mood

2.9K views

Bad Boy for life

Bad Boy for life

66K views

Motown

Motown

10K views

R&B

R&B

180K views

90s and 2000s hits

90s and 2000s hits

261K views

Unplugged vibe

Unplugged vibe

710 views

초딩발라드

초딩발라드

6.6K views

Best of Motown

Best of Motown

53K views

don't want much, can I call you when I'm lonely.

don't want much, can I call you when I'm lonely.

475 views

old school music

old school music

1.6K views

Slow

Slow

1.6K views

Fire r&b collabs

Fire r&b collabs

258 views

Olivia Dean and more

Olivia Dean and more

213 views

Father's day

Father's day

20K views

feelin' good music 🎶

feelin' good music 🎶

1.2K views

Music soul fun

Music soul fun

322 views

sunday jams

sunday jams

1K views

90s girls

90s girls

363K views

잔잔 발라드

잔잔 발라드

2.6K views

Motown

Motown

74K views

R&B

R&B

2.1K views

Rosie's Groove

Rosie's Groove

140 views

Soul

Soul

246 views

fine nice songs

fine nice songs

4.5K views

Bathtime music

Bathtime music

895 views

old school

old school

80K views

throwback bae

throwback bae

25K views

Bae Vibe Tracks

Bae Vibe Tracks

491 views

Diddy

Diddy

866 views

금주 음악

금주 음악

223 views

Christmas

Christmas

764 views

Old school

Old school

541 views

2026 Winter

2026 Winter

174 views

Old school slow jams

Old school slow jams

325 views

old school track

old school track

14K views

Slow jam RnB HipHop

Slow jam RnB HipHop

45K views

My soft era

My soft era

812 views

my 90s jams

my 90s jams

149K views

Old school

Old school

19K views

Motown

Motown

10K views

Barça African Connect

Barça African Connect

163 views

slow music

slow music

48K views

anos 2000

anos 2000

1.8K views

2023 vibes

2023 vibes

705 views

Oldies

Oldies

48K views

최신

최신

1.6K views

Old School R&B BBQ

Old School R&B BBQ

15K views

Jeremiah choices

Jeremiah choices

1.9K views